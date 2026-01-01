El Campeonato Alvearense de Mountain Bike llega a El Trapal con su primera fecha

Friday, 24 De April De 2026
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La actividad corresponde a la fecha 1 del certamen y contará con diferentes categorías, permitiendo la participación tanto de competidores experimentados como de aficionados que buscan sumarse a la disciplina.
Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas, y pueden realizarse de manera online a través del enlace habilitado: https://linktr.ee/alvearensemtbâ
El evento incluirá instancias de acreditación previas y un cronograma de largadas que se dará a conocer en los próximos días, con el objetivo de ordenar la participación de los distintos grupos.
El campeonato, se consolida como una de las propuestas deportivas más importantes del calendario local, promoviendo no solo la competencia sino también el contacto con la naturaleza y el desarrollo del ciclismo en el sur mendocino.