El Campeonato Alvearense de Mountain Bike llega a El Trapal con su primera fecha

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24 de Abril - El Campeonato Alvearense de Mountain Bike pondrá primera con una nueva jornada deportiva que promete convocar a ciclistas de toda la región. La competencia se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo en el circuito de El Trapal, uno de los escenarios naturales más elegidos para este tipo de pruebas.

La actividad corresponde a la fecha 1 del certamen y contará con diferentes categorías, permitiendo la participación tanto de competidores experimentados como de aficionados que buscan sumarse a la disciplina.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas, y pueden realizarse de manera online a través del enlace habilitado: https://linktr.ee/alvearensemtbâ

El evento incluirá instancias de acreditación previas y un cronograma de largadas que se dará a conocer en los próximos días, con el objetivo de ordenar la participación de los distintos grupos.

El campeonato, se consolida como una de las propuestas deportivas más importantes del calendario local, promoviendo no solo la competencia sino también el contacto con la naturaleza y el desarrollo del ciclismo en el sur mendocino.

