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26 de Noviembre - La Liga Alvearense de Vóley transita las últimas instancias del Torneo Clausura 2026. Durante la jornada del miércoles se disputaron los encuentros definitorios de las distintas categorías y el Instituto San Antonio (ISA) se consagró campeón de la Copa de Oro en Sub 16 femenino, tras enfrentar a San Martín de Pacífico.

La Liga Alvearense de Vóley transita las últimas instancias del Torneo Clausura 2026. Durante la jornada del miércoles se disputaron los encuentros definitorios de las distintas categorías y el Instituto San Antonio (ISA) se consagró campeón de la Copa de Oro en Sub 16 femenino, tras enfrentar a San Martín de Pacífico.

La jornada también permitió definir a los equipos que disputarán las finales. En la rama masculina, Santo Tomás Moro clasificó en Sub 16, mientras que Escuela de Agricultura y Vóley Club Ferro consiguieron su lugar en las definiciones de Sub 18 y Primera División, respectivamente. En femenino, también quedaron definidos los finalistas de Sub 16 Copa de Plata, Sub 18 y Primera División Copa de Oro.

La Liga Alvearense de Vóley reúne a 45 equipos de General Alvear y la región, distribuidos en distintas categorías formativas y Primera División, tanto en femenino como en masculino. El certamen se desarrolla a lo largo de la temporada con instancias formativas y competitivas que permiten sostener la actividad y promover el crecimiento del vóley local.

Las finales del Torneo Clausura se disputarán el próximo lunes 30 de noviembre, jornada en la que se conocerán los campeones de las diferentes categorías y se dará cierre a una nueva temporada de la competencia.