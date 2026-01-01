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25 de Noviembre - General Alvear se prepara para recibir una nueva edición de la Copa Zummy de fútbol infantil, organizada por el Club Ferrocarril Oeste con el apoyo de la Municipalidad. La misma se disputará del 5 al 7 de diciembre y convocará a alrededor de 60 equipos de distintas localidades del país y del exterior. Serán tres jornadas de competencia deportiva con una peña folclórica durante las noches del fin de semana.

General Alvear se prepara para recibir una nueva edición de la Copa Zummy de fútbol infantil, organizada por el Club Ferrocarril Oeste con el apoyo de la Municipalidad. La misma se disputará del 5 al 7 de diciembre y convocará a alrededor de 60 equipos de distintas localidades del país y del exterior. Serán tres jornadas de competencia deportiva con una peña folclórica durante las noches del fin de semana.

Entre los participantes estarán equipos de General Alvear y San Rafael, además de delegaciones de La Pampa, San Luis, Cipolletti, Neuquén y Chile. También se confirmó la presencia de Argentinos Juniors (Buenos Aires), que llegará con tres categorías. La competencia abarcará siete categorías y se disputará en las instalaciones del club y en el predio ubicado detrás de la institución.

Gustavo García, director de Turismo, destacó el trabajo de la institución y el aporte de estos acontecimientos al movimiento turístico y comercial del departamento. Según explicó, ya se registran consultas por alojamiento de delegaciones y familiares, incluso grupos provenientes de Neuquén que han solicitado hospedaje para más de 40 personas. “La idea es que estos eventos sigan creciendo, para que los fines de semana tengamos más de mil personas que generan un movimiento importante y nutren a todo el comercio de Alvear”, expresó.

Por su parte, Martín Medrano coordinador del torneo, resaltó la convocatoria de esta edición y la posibilidad de que los chicos de la región compartan experiencias con instituciones de otros lugares. “La idea es darle a los chicos de acá de Alvear la posibilidad de tener una competencia distinta, a otro nivel”, afirmó.

A través del trabajo conjunto con las instituciones deportivas, el Municipio continúa promoviendo eventos que fortalecen el deporte formativo, generan espacios de intercambio y contribuyen al movimiento turístico y económico de General Alvear.