Deportes

24 de Noviembre - Las finales de la Liga Nacional de Clubes Senior convocaron a delegaciones de distintos puntos del país durante cinco jornadas y dinamizaron la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios locales. La propuesta reafirma la apuesta de la gestión municipal por el deporte como motor de desarrollo turístico y económico.

Las finales de la Liga Nacional de Clubes Senior convocaron a delegaciones de distintos puntos del país durante cinco jornadas y dinamizaron la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios locales. La propuesta reafirma la apuesta de la gestión municipal por el deporte como motor de desarrollo turístico y económico.

General Alvear continúa fortaleciendo su posicionamiento como sede de eventos deportivos nacionales, una estrategia que también tiene un impacto directo en la actividad turística y comercial del departamento. Las finales de la Liga Nacional de Clubes Senior, disputadas durante cinco jornadas, convocaron a equipos y delegaciones de distintos puntos del país y generaron un importante movimiento en distintos sectores de la economía local.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Dirección de Turismo, la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 87 % en los alojamientos habilitados. Además, se registró un gasto diario promedio de $100.000 por persona, considerando consumos en hotelería, gastronomía, comercios, transporte y otros servicios.

La permanencia de los participantes y sus acompañantes, desde el miércoles hasta el lunes, permitió extender el movimiento durante cinco días y generar oportunidades para prestadores turísticos, comerciantes, emprendedores y trabajadores vinculados a los servicios.

Este resultado también refleja una línea de trabajo impulsada por la gestión del intendente Alejandro Molero, que busca consolidar al deporte como una herramienta estratégica para el desarrollo de General Alvear. La llegada de competencias de alcance nacional no solo promueve la actividad deportiva, sino que atrae visitantes, genera consumo y fortalece la economía del departamento.

Al respecto, el director de Turismo destacó: «Este balance demuestra que el turismo deportivo es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de General Alvear. Recibir durante cinco días a delegaciones de distintos puntos del país no solo posiciona a nuestro departamento como sede de grandes eventos nacionales, sino que genera un movimiento económico concreto que queda directamente en manos de nuestros prestadores, comerciantes y emprendedores locales».

La intención es continuar promoviendo este tipo de encuentros, articulando el trabajo entre el Municipio, las instituciones deportivas y el sector privado, para que cada evento que llegue a General Alvear se convierta también en una oportunidad de crecimiento para la comunidad.

De esta manera, el deporte trasciende el ámbito de la competencia y se integra a una estrategia de desarrollo que apuesta al turismo, al movimiento comercial y a la generación de nuevas oportunidades para los alvearenses