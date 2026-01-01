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24 de Noviembre - Con la participación de 54 equipos de distintos puntos del país, finalizaron las Finales Nacionales de la Liga de Clubes Senior, en las categorías +35, +43 y +48. La competencia se desarrolló durante cuatro jornadas en distintos clubes del departamento y reunió a delegaciones de diferentes regiones del país.

En la Copa de Oro +35, el campeón fue Deportivo Patagones, mientras que JJ Moreno de Puerto Madryn se quedó con la Copa de Plata. En +43, Buró de San Luis obtuvo la Copa de Oro y Racing de Eduardo Castex (La Pampa), la de Plata. Por su parte, Club de Amigos de Laboulaye se consagró en la Copa de Oro +48.

Uno de los grandes festejos fue el de Buró de San Luis, que alcanzó el tricampeonato nacional. “Venimos a defender nuestro bicampeonato y hoy, orgulloso, puedo decir que somos tricampeones”, expresó Juan José Muñoz, representante del equipo, quien también destacó la organización, las instalaciones y la atención recibida en General Alvear.

La competencia se disputó en las canchas de Andes, 10 de Septiembre, Banco Nación, Pacífico, Bowen y Argentino. El presidente de la Liga Nacional de Clubes Senior, Matías Rossi, valoró especialmente la recepción de las delegaciones: “Es la primera vez en nueve años de finales nacionales que más de un equipo me viene a recalcar la amabilidad de la gente que los está recibiendo”.

El encuentro convocó a alrededor de 1.200 personas entre jugadores, familiares y cuerpos técnicos, generando un importante movimiento para la economía local. Tras el balance positivo, quedaron abiertas las conversaciones para que General Alvear vuelva a recibir esta competencia nacional el próximo año.