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24 de Noviembre - El ministro de Gobierno detalló un esquema financiero de $3.350 millones para reactivar la lucha antigranizo de San Rafael y General Alvear con aportes provinciales

La reactivación de la lucha antigranizo en el Sur mendocino entró en una etapa de definiciones políticas y financieras. Tras semanas de cruces entre los municipios y en medio de un escenario complejo por las recientes tormentas con granizo que afectaron zonas productivas, el Gobierno provincial acercó una propuesta concreta para destrabar el conflicto y reanudar los vuelos de mitigación en la región.

El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, confirmó a radio Nihuil que mantiene negociaciones directas con los intendentes de San Rafael, Omar Félix, y de General Alvear, Alejandro Molero, con el objetivo de redactar un acuerdo definitivo que permita poner nuevamente en marcha el sistema aéreo con financiamiento compartido.

Natalio Mema recordó que la gestión provincial tomó la decisión de no retirar recursos del sector agrícola, pero optó por destinar el 100% de esos fondos al seguro agrícola para garantizar indemnizaciones rápidas a los productores que sufran daños por granizo o heladas.

No obstante, ante el planteo sostenido de ambos jefes comunales sobre la necesidad y efectividad de los vuelos de siembra en el oasis Sur, el Ejecutivo provincial propuso reasignar la porción del Fondo Compensador Agrícola que les corresponde a los productores sureños para costear el operativo, sumando aportes municipales e infraestructura estatal.

Según precisó el funcionario, el esquema de financiamiento que se encuentra sobre la mesa se divide de la siguiente manera:

Gobierno de Mendoza: comprometió $1.200 millones provenientes del Fondo Compensador Agrícola asignado al sur provincial. Además, la Provincia donaría los aviones y prestaría sin cargo el servicio de radarización.

comprometió $1.200 millones provenientes del Fondo Compensador Agrícola asignado al sur provincial. Además, la Provincia donaría los aviones y prestaría sin cargo el servicio de radarización. Municipalidad de San Rafael: aportaría alrededor de $1.500 millones, en función de la proporción que le corresponde dentro de la cobertura del sistema.

aportaría alrededor de $1.500 millones, en función de la proporción que le corresponde dentro de la cobertura del sistema. Municipalidad de General Alvear: contribuiría con una suma levemente superior a los $650 millones.

"En ese contexto estamos conversando. Si realmente la voluntad de los intendentes está —y hasta acá han manifestado que sí—, probablemente terminemos consensuando un texto para que se pueda reanudar en el Sur con plata de Alvear, de San Rafael y de los productores sureños, más los aviones y la radarización que pondría la Provincia", explicó Mema.

Fuente: Diario UNO