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18 de Noviembre - Un dramático episodio conmociona a Mendoza. Un niño de apenas 8 años cayó al canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo, y su padre se arrojó posteriormente al cauce para intentar rescatarlo.

El hecho ocurrió durante la mañana, a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín. Tras recibir el alerta del Centro Estratégico de Operaciones, se desplegó un importante operativo de búsqueda y rescate con participación de efectivos policiales, Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján.

En medio del procedimiento, los rescatistas lograron localizar y extraer primero el cuerpo del padre, a la altura de Pueyrredón y Besares.

Minutos después, los equipos encontraron el cuerpo del niño, aproximadamente 200 metros al norte de calle Besares.

También se solicitó la interrupción del suministro de agua para facilitar las tareas de rescate.

Una tragedia que enluta a Mendoza y que tiene como protagonistas a un padre que, ante la desesperación, se arrojó al canal intentando salvar la vida de su hijo.