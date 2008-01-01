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20 de Noviembre - Después de 18 años de negar que el arroyo El Tigre no alcanza para abastecer el proyecto minero, Minera San Jorge reconoce que necesita buscar otras fuentes de agua. Marcelo Giraud, geógrafo ambientalista, advierte sobre el riesgo de extraer hasta 7 millones de litros diarios de agua subterránea y cuestiona las maniobras de la empresa y la complicidad del Gobierno provincial.

El agua vuelve a poner en evidencia las contradicciones del Proyecto San Jorge. Después de años de sostener que el arroyo El Tigre tenía caudal suficiente para abastecer la explotación minera y garantizar, al mismo tiempo, el caudal ecológico necesario para preservar el ecosistema, la empresa finalmente admitió que esa fuente no alcanza. ¿La alternativa? Perforar seis pozos para extraer agua de las napas subterráneas, con una capacidad potencial de extracción de hasta 7 millones de litros diarios.

En diálogo con En Colectivo, Marcelo Giraud, quien desde hace años viene advirtiendo sobre la disponibilidad hídrica del arroyo El Tigre y los riesgos ambientales del proyecto, calificó este reconocimiento como una confirmación de lo que las organizaciones socioambientales vienen denunciando desde hace casi dos décadas.

“Son realmente tercos negacionistas de las evidencias. Hasta que tienen la aprobación del proyecto en la mano, tienen el RIGI aprobado, y entonces ahí sí, finalmente, se dignan reconocer lo que negaron durante 18 años”, señaló.

Un arroyo que no alcanza y una empresa que necesita millones de litros

Uno de los argumentos históricos de la minera fue que el arroyo El Tigre tenía un caudal medio de 314 litros por segundo y que el proyecto necesitaría solamente 141 litros por segundo. Con esa comparación, la empresa sostenía que utilizaría menos de la mitad del agua disponible.

Sin embargo, Marcelo nos explicó que ese promedio se construyó sobre mediciones realizadas entre octubre de 2008 y abril de 2010, durante un período más húmedo que lo habitual en Mendoza. Por lo tanto, esos registros no representan las condiciones de los años secos, precisamente cuando la disponibilidad de agua disminuye considerablemente.

El problema se vuelve todavía más grave durante los meses de invierno. Según explicó el geógrafo, en inviernos de años secos el arroyo ni siquiera podría aportar los 141 litros por segundo que necesita la planta, aun si se lo secara por completo.

La advertencia no es nueva. El especialista recordó que la Universidad Nacional de Cuyo ya había señalado esta dificultad en su dictamen del año pasado, pero el Gobierno provincial avanzó igualmente con la aprobación del proyecto.

“En los inviernos de año seco, ni siquiera secando por completo el arroyo lograrían tener esos 141 litros por segundo”, remarcó.

Seis pozos y hasta 7 millones de litros diarios

Frente a la insuficiencia del arroyo, Minera San Jorge comenzó a tramitar la posibilidad de perforar seis pozos de agua subterránea. De acuerdo con la información que se pudo reconstruir a partir del expediente minero, cada perforación podría extraer hasta 50.000 litros por hora, equivalentes a 1.200.000 litros diarios.

En conjunto, los seis pozos podrían alcanzar una extracción de 7 millones de litros de agua por día, destinados a complementar el abastecimiento de la planta durante los inviernos de años secos.

Marcelo aclaró que, según la documentación que pudo consultar, el pedido formal específico ante el Departamento General de Irrigación todavía no estaba presentado, aunque la empresa ya había iniciado gestiones ante la autoridad ambiental minera y mantenido intercambios con Irrigación.

Pero la preocupación no termina en la cantidad de agua que se pretende extraer. El interrogante central es de dónde proviene esa agua y qué consecuencias puede tener su extracción sobre otras cuencas.

El agua subterránea también puede afectar al río Mendoza

La minera sostiene que las perforaciones estarían ubicadas dentro de la cuenca de la Ciénaga de Yalguaraz, a la que considera una cuenca cerrada, sin conexión subterránea con la cuenca del arroyo de Uspallata.

Sin embargo, esa interpretación es cuestionada por especialistas. Giraud mencionó los estudios y aportes de distintos investigadores, entre ellos el geólogo José María Cortés, exintegrante del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, quien ha señalado la probable conexión entre la cuenca de Yalguaraz, el acuífero de Uspallata y, por consiguiente, el sistema hídrico del río Mendoza.

La consecuencia potencial es enorme: extraer agua de Yalguaraz podría significar también afectar las reservas subterráneas vinculadas a la cuenca del río Mendoza.

“Agua que se le saque a la cuenca de Yalguaraz es agua que también se le está sacando, por consiguiente, a la cuenca del río Mendoza”, advirtió nuestro entrevistado.

En un escenario de escasas nevadas y sequías prolongadas, la extracción de millones de litros diarios podría profundizar la presión sobre un sistema hídrico del que depende buena parte de la población mendocina.

Un proyecto que cambia mientras el Gobierno mira para otro lado

Para Marcelo Giraud, uno de los aspectos más preocupantes es la manera en que se vienen incorporando modificaciones al proyecto original sin una nueva evaluación ambiental integral.

Recordó que, una vez aprobada la Declaración de Impacto Ambiental, se habilitaron ampliaciones importantes en la capacidad de procesamiento de la planta y en el depósito de colas. Ahora se suma la necesidad de buscar fuentes alternativas de agua que durante años la empresa aseguró que no necesitaba.

También cuestionó el papel de los organismos provinciales. Según explicó, Irrigación ya había dejado abierta la posibilidad de que la minera solicitara una fuente alternativa si el arroyo El Tigre no alcanzaba, mientras que el Gobierno no difundió públicamente estas novedades ni convocó a nuevos dictámenes técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo.

Gran parte de esta información, sostuvo, aparece fragmentada en el expediente electrónico y requiere un trabajo minucioso para reconstruir qué está ocurriendo.

“No salió el Gobierno a difundirlo, ni a pedir un dictamen técnico a la Universidad Nacional de Cuyo. Son piezas que se van agregando en el expediente, que uno tiene que tomarse un trabajo bastante difícil de ir hurgando para desentrañar estas cosas”, denunció.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede avanzar un proyecto de semejante magnitud cuando sus propias necesidades de agua no están garantizadas y sus modificaciones no son sometidas a una nueva evaluación ambiental completa?

La defensa del agua no se negocia

A pesar del avance institucional del proyecto y del acompañamiento político que recibió, Marcelo aseguró que la resistencia socioambiental continúa. Las organizaciones, asambleas y comunidades de Uspallata y de distintos puntos de Mendoza siguen denunciando los riesgos de San Jorge y exigiendo que se protejan los bienes comunes.

También recordó que las causas judiciales de amparo y las presentaciones por inconstitucionalidad continúan en trámite. La negativa de una medida cautelar durante la feria judicial no significa que los procesos hayan terminado ni que esté dicha la última palabra.

“Seguimos en pie de lucha en un amplio abanico de mendocinas y mendocinos que vamos a seguir oponiéndonos a esto”, afirmó.

En ese sentido, Marcelo rechazó que la defensa ambiental sea presentada como una postura contraria a toda actividad minera. Explicó que en Mendoza existen distintas formas de minería y que el cuestionamiento apunta específicamente a la megaminería metalífera de gran escala y sus consecuencias sobre el ambiente, el agua y las economías regionales.

La discusión también involucra los beneficios económicos que la empresa promete. La cantidad de puestos de trabajo sería muy inferior a la publicitada durante años y las regalías que recibiría Mendoza serían insignificantes frente al riesgo que implica comprometer el agua de las cuencas que abastecen a buena parte de la provincia.

Además, advirtió sobre los beneficios impositivos y cambiarios que supone la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que reduce del 35% al 25% la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas adheridas y habilita condiciones especiales para el manejo de las divisas provenientes de las exportaciones.

¿Cuánto vale el agua de Mendoza?

El reconocimiento de Minera San Jorge deja al descubierto una pregunta que atraviesa toda la discusión: si el arroyo El Tigre no alcanza, ¿de dónde saldrá el agua para sostener la explotación?

La posibilidad de recurrir a las napas subterráneas abre un nuevo frente de preocupación ambiental. Ya no se trata solamente del impacto sobre un arroyo de montaña, sino de la posible afectación de acuíferos vinculados a la cuenca del río Mendoza, de la que dependen el consumo humano, la producción y la vida de millones de personas.

Mientras la empresa busca garantizar el agua que necesita para funcionar, las comunidades siguen defendiendo el agua que necesitan para vivir.

Para Marcelo Giraud, todavía existen herramientas judiciales, institucionales y populares para frenar el proyecto. “No está dicha la última palabra y el pueblo de Mendoza todavía tiene muchas cartas para jugar en defensa de sus bienes comunes”, sostuvo.

Si el agua no alcanza, el problema no es cómo conseguir más para la minera. El problema es quién va a responder por el agua que le falta a Mendoza.

Fuente: lamosquitera.org