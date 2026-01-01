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24 de Noviembre - El Ejecutivo logró que el proyecto de Presupuesto 2027 tenga el dictamen de comisión que le garantiza que este miércoles comience a debatirse en Diputados

Llegó el acuerdo. El Gobierno logró este martes el dictamen de comisión para el Presupuesto 2027 que incluye un endeudamiento de 320 millones de dólares, lo que le garantiza que esa pauta de gastos se empiece a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados. Aunque aún no lo digan en voz alta, el oficialismo parece tener los números para darle media sanción, incluyendo los dos tercios que necesitan par avalar la deuda.

Ese trámite se cumplió luego de que los legisladores y negociadores del Gobierno acordaran algunas modificaciones, entre ellas algunas propuestas por el sector que lidera Luis Petri.

La comisión de Hacienda y Presupuesto le dio dictamen favorable al proyecto de Presupuesto 2027 que incluye un endeudamiento de 320 millones de dólares.

"La primera señal vendrá de lo que se vote en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Si de ahí sale el dictamen, entonces el mensaje es que el petrismo acompañará el endeudamiento", había filtrado esta mañana uno de los negociadores del oficialismo y eso fue lo que finalmente ocurrió.

Después de un fin de semana de varias reuniones y arduas negociaciones, el Ejecutivo que lidera Alfredo Cornejo consiguió que avance -como se gestó- su pauta de gastos prevista para el 2027. Esto es con el endeudamiento de 320 millones de dólares, de los cuales 200 millones de dólares se destinarán al plan de desarrollo y reconversión productivo y los 120 millones de dólares restantes para infraestructura energética.

"Estamos conformes porque se logró el despacho de un proyecto que ya estuvo sobre la mesa de discusión la semana pasada. En el medio hubo una amplia explicación de cómo se aplicará el plan de desarrollo productivo y por eso se dio un amplio apoyo del sector privado", remarcó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Desde el oficialismo marcaron que el detalle de cómo se aplicará en lo concreto el plan de desarrollo productivo -uno de los pedidos del sector del petrismo- ya se había incorporado al proyecto del Presupuesto la semana pasada, al igual que el endeudamiento de 120 millones de dólares para infraestructura eléctrica. De ese monto hay obras que se comenzaron a financiar con el Fondo del Resarcimiento, con lo cual si se avanzara con ese endeudamiento, también serviría para reponer capital de aquel fondo.

Lombardi fue uno de los negociadores en la Casa de las Leyes, y el constructor también del respaldo que se prevé que tenga el Presupuesto 2027 en el recinto este miércoles. Al parecer el oficialismo ya tiene consolidado el voto de más de los dos tercios que necesita para el endeudamiento que pide.

"Los cambios que se aplicaron son obviedades y detalles técnicos"

En el tire de afloje que se dio entre el Gobierno y los legisladores que le responden a Luis Petri, éstos últimos definieron como "ambigua" la forma en que se explicaba cómo se repartirían esos 200 millones de dólares del plan productivo.

La vocera de ese planteo fue la misma Griselda Petri, quien no sólo se reunió con algunos dirigentes del sector productivo, sino también con funcionarios del gabinete, y hasta lo hizo público en varios posteos en sus redes sociales.

De hecho este martes, luego de que ella misma y algunos petristas votaran el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que avaló el Presupuesto 2027 y el endeudamiento, la misma diputada provincial salió a celebrar que se sumaran esos aportes.

La diputada provincial Griselda Petri se mostró conforme con el despacho de comisión que tuvo el proyecto de Prespuesto 2027, al que ella misma respaldó.

"Estamos muy conformes porque lo que nosotros sosteníamos era que hubiera claridad y certidumbre en cuanto al destino de estos fondos y se ha precisado que en el caso del dinero proveniente del endeudamiento para ser aplicado al desarrollo productivo va a pasar con un proyecto a la legislatura, en donde se van a dar todas las precisiones que nosotros veníamos marcando", señaló Griselda Petri en una improvisada conferencia de prensa que se dio en la misma Legislatura.

También marcó que el texto que se aprobó contiene además que el resto del endeudamiento, los 120 millones de dólares previstos para obras eléctricas, "si tienen fondos afectados del Resarcimiento, volverían al fideicomiso para que sean resignados de acuerdo al banco de proyectos y a la normativa vigente".

Sin embargo, desde el cornejismo salieron a restarle entidad a los cambios que fogoneó el petrismo, y hasta los calificaron de "obviedades y detalles técnicos.

Así los definió la presidenta de esa comisión de diputados, la radical Elisabeth Criscitelli.

"Con todos los dimes y diretes que han trascendido pareciera que hubiéramos dado vuelta el proyecto de Presupuesto y en realidad los cambios son obviedades y detalles técnicos" marcó y detalló.

"La decisión de que cuando esté listo el plan de desarrollo productivo, vuelva como un proyecto a la Legislatura y se vuelva a votar ya se había incorporado la semana que viene y es un detalle técnico. Porque esa votación, como cualquier otra requerirá una mayoría simple, porque se supone que el endeudamiento, si avanza, ya tendrá el aval de los dos tercios que exige la ley. Y la exigencia de que el endeudamiento que vaya a obras de energía que se hayan iniciado con capital del Fondo del Resarcimiento, vuelva a ese fondo es una obviedad porque está previsto en la ley 9549 que define cómo se usa ese fondo".

El PJ rechazó el endeudamiento y votó en contra

Por su lado, los legisladores del PJ rechazaron de cuajo el endeudamiento que contiene el proyecto de Presupuesto 2027.

El vocero del rechazo fue el diputado Germán Gómez, quien resaltó que el Gobierno "está pidiendo endeudarse en 120 millones para obras que ya tienen asignados recursos. No es el momento adecuado para endeudarse en dólares. Cualquier variación en el tipo de cambio puede generar modificaciones complejas en la situación financiera de la provincia de Mendoza".

Gómez también argumentó que en el proyecto no se había precisado qué obras energéticas se iban a financiar con esa toma de deuda: "No lo indican porque no tienen un programa claro y específico".

En paralelo también cuestionó que el Presupuesto pretenda una toma de deuda de 200 millones para el desarrollo productivo y no se consigne "quién va a ser el agente financiero, no han determinado los plazos, los perfiles financieros, qué actividad vamos a desarrollar, qué actividades se van a hacer, qué otras actividades no se van a hacer, en qué zona, qué impacto socioeconómico.

Fuente: Diario UNO