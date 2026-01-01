Félix reclamó que Vargas Arizu reconsidere su decisión política por la eliminación de la lucha antigranizo: “El cuidado de la producción corresponde al Gobierno Provincial”

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6 de Noviembre - En un escrito dirigido este jueves 5 al ministro de producción Rodolfo Vargas Arizu, el intendente Omar Félix rechazó el modelo de convenio enviado por el Gobierno provincial ayer miércoles. Ratificó que San Rafael participará únicamente bajo las condiciones planteadas por el municipio y previa cancelación de las deudas de General Alvear por la campaña anterior.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, formalizó su rechazo al modelo de convenio propuesto por el Ministerio de Producción de Mendoza para la lucha antigranizo y dejó por escrito las condiciones que considera indispensables para participar de la campaña 2026/2027. En una nota dirigida al ministro Rodolfo Vargas Arizu, defendió la eficacia del sistema y sostuvo que la responsabilidad principal sobre el cuidado de la producción corresponde al Gobierno provincial.

El documento, fechado el 5 de noviembre y remitido con copia al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, responde a una versión del convenio marco enviada por el Ministerio el día anterior. Desde el comienzo, Félix marcó su posición: “San Rafael no está negociando los términos de su participación: está sosteniendo el mandato de sus instituciones, elevado el 7 de septiembre”.

En ese sentido, informó que la Municipalidad no suscribe el modelo recibido y ratificó su propia propuesta. Según detalló, las cláusulas del convenio remitido como adjunto y entregado en mano el 3 de noviembre al intendente de General Alvear “constituyen la única manera posible en que San Rafael participaría de la campaña de la lucha antigranizo en el Oasis Sur por la temporada 2026/2027”.

El planteo también incorpora una condición económica: la cancelación de las deudas que, según el escrito, General Alvear mantiene con San Rafael por la campaña anterior. Félix vinculó el aporte municipal tanto al cumplimiento de las cláusulas propuestas como a la regularización de esos compromisos.

“Cumplidas esas condiciones, y canceladas las deudas que el Municipio de Alvear mantiene con San Rafael originadas en la campaña del año anterior, este municipio pondrá a disposición $1.500 millones del Fideicomiso constituido para tal fin”, expresó.

A continuación, reforzó el carácter de esos requisitos con una advertencia: “Sin ellas, no hay campaña que San Rafael pueda acompañar”.

Otro de los ejes centrales del escrito es la defensa de la lucha antigranizo. El intendente sostuvo que se trata de un “Sistema de mitigación de eficiencia probada durante años y confirmada en los últimos dos años de operación en manos de los municipios”, período durante el cual, según afirmó, solo una pequeña porción del oasis resultó afectada.

Félix también hizo referencia al compromiso que, de acuerdo con su planteo, había asumido el gobernador respecto de la continuidad del sistema. “En estos dos años nos tomamos el desafío de demostrar la efectividad del Sistema, bajo la palabra del Gobernador de continuar administrando y ejecutando el sistema si se demostraba su efectividad”, señaló.

Con ese argumento, reclamó que la Provincia asuma el papel principal en la protección de la actividad productiva y ubicó la intervención municipal en un lugar complementario.

“Sostenemos que la obligación principal del cuidado de la producción y de la economía de la provincia corresponde al Gobierno provincial, siendo la participación de los municipios accesoria o secundaria”, manifestó.

El cierre de la nota reafirma el pedido político de Félix: que el Gobierno mendocino revise su postura sobre la continuidad de la herramienta de mitigación. El intendente se despidió “a la espera de que se reconsidere la decisión política de la eliminación del Sistema”.

Fuente: Diario San Rafael