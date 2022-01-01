El Jardín "Semillitas de Esperanza" celebró cinco años con una peña folklórica

Tuesday, 10 De November De 2026
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La jornada contó con presentaciones y dramatizaciones a cargo de los pequeños, la participación de artistas locales y diferentes expresiones de bailes y danzas tradicionales.
Ubicado en el barrio Zangrandi, el jardín abrió sus puertas en 2022 y desde entonces desarrolla una tarea educativa destinada a la primera infancia, ofreciendo un espacio de aprendizaje y desarrollo para los niños de la comunidad.
A cinco años de su apertura, el Jardín celebró el camino recorrido con una propuesta que tuvo como protagonistas a sus alumnos y que eligió las raíces culturales como punto de encuentro para esta fecha especial.