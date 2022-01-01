El Jardín "Semillitas de Esperanza" celebró cinco años con una peña folklórica

Alvear

10 de Noviembre - Este fin de semana, el Jardín Maternal Municipal N.º 390 "Semillitas de Esperanza" celebró su quinto aniversario con la Gran Peña-Fogón «El valor de las raíces», una propuesta que reunió a niños, familias, artistas y vecinos en torno a las expresiones culturales.

La jornada contó con presentaciones y dramatizaciones a cargo de los pequeños, la participación de artistas locales y diferentes expresiones de bailes y danzas tradicionales.

Ubicado en el barrio Zangrandi, el jardín abrió sus puertas en 2022 y desde entonces desarrolla una tarea educativa destinada a la primera infancia, ofreciendo un espacio de aprendizaje y desarrollo para los niños de la comunidad.

A cinco años de su apertura, el Jardín celebró el camino recorrido con una propuesta que tuvo como protagonistas a sus alumnos y que eligió las raíces culturales como punto de encuentro para esta fecha especial.