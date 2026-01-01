Realizaron un taller para fortalecer el acompañamiento de las infancias y adolescencias

Alvear

6 de Noviembre - En el CIC de Bowen se desarrolló el Taller para Referentes Afectivos, una propuesta gratuita impulsada por la Dirección de Familia de la Municipalidad de General Alvear, destinada a brindar herramientas para el cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

La actividad estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Daiana Alonso y convocó a madres, padres, abuelos, tíos y otras personas que cumplen un rol de cuidado y acompañamiento.

“La idea es aportar herramientas y recursos para todas aquellas personas que están al cuidado, criando o acompañando a niños, niñas y adolescentes”, explicó Alonso.

Durante el encuentro se abordaron aspectos del desarrollo cerebral desde el nacimiento hasta la adolescencia, los procesos de maduración y las características propias de cada etapa. El objetivo fue ofrecer recursos para comprender mejor las necesidades de las infancias y saber qué esperar de acuerdo con cada edad.

La profesional destacó la importancia de sostener estos espacios de prevención y anticipó la posibilidad de realizar una segunda charla. “Todo lo que tiene que ver con prevención son talleres muy importantes. La idea es poder dar continuidad a estos espacios y generar nuevos encuentros a partir de las dudas que surjan”, señaló.

Además, recordó que la Dirección de Familia mantiene sus puertas abiertas durante todo el año para quienes necesiten asesoramiento y orientación.