Realizaron un taller para fortalecer el acompañamiento de las infancias y adolescencias

Saturday, 7 De November De 2026
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La actividad estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Daiana Alonso y convocó a madres, padres, abuelos, tíos y otras personas que cumplen un rol de cuidado y acompañamiento.
“La idea es aportar herramientas y recursos para todas aquellas personas que están al cuidado, criando o acompañando a niños, niñas y adolescentes”, explicó Alonso.
Durante el encuentro se abordaron aspectos del desarrollo cerebral desde el nacimiento hasta la adolescencia, los procesos de maduración y las características propias de cada etapa. El objetivo fue ofrecer recursos para comprender mejor las necesidades de las infancias y saber qué esperar de acuerdo con cada edad.
La profesional destacó la importancia de sostener estos espacios de prevención y anticipó la posibilidad de realizar una segunda charla. “Todo lo que tiene que ver con prevención son talleres muy importantes. La idea es poder dar continuidad a estos espacios y generar nuevos encuentros a partir de las dudas que surjan”, señaló.
Además, recordó que la Dirección de Familia mantiene sus puertas abiertas durante todo el año para quienes necesiten asesoramiento y orientación.