Intentaron robar elementos de una vivienda en pleno centro

Alvear

8 de Noviembre - Un intento de robo fue denunciado durante la tarde del sábado en una vivienda ubicada sobreß calle Paso de los Andes al 30, en pleno centro de General Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15, cuando una mujer de 41 años fue alertada por un vecino, quien advirtió la presencia de un sujeto trepando al techo de su propiedad.

Tras el aviso, personal policial de la Comisaría 14° se hizo presente en el lugar, aunque no logró localizar al sospechoso.

Al inspeccionar la propiedad, los efectivos observaron tres caños de chapa grises, utilizados para la ventilación de cocina, que habían sido retirados y aparentemente preparados para ser sustraídos.

La situación fue encuadrada como un hurto agravado en grado de tentativa. La denunciante fue invitada a formalizar la presentación correspondiente en la Oficina Fiscal de jurisdicción.