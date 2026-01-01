“Los Felix se manejan a lo patrón de estancia”

Alvear

6 de Noviembre - Molero fue durísimo con la conducción sanrafaelina. “Hay quienes vienen gobernando su departamento a lo patrón de estancia, pero no solamente gobiernan así San Rafael, sino que entienden que su estancia no tiene límites y se extiende a departamentos vecinos como el nuestro”, disparó, en referencia a los hermanos Omar y Emir Félix.

El intendente negó que General Alvear le deba dinero a San Rafael por la campaña pasada. Explicó que el convenio intermunicipal firmado por ambos jefes comunales fijaba un aporte alvearense de 206 millones, que se pagó en cuatro cuotas, tal como se había comunicado por carta documento. Según su versión, San Rafael luego reclamó entre 50 y 60 millones más: unos 20 millones en intereses —que, remarcó, el convenio no contempla—, 10 millones de radarización —un servicio que aporta gratis la Provincia— y un adicional por bengalas.

Sobre ese último punto, Molero aseguró que entre la documentación entregada a la prensa hay una denuncia penal de la empresa proveedora por unos 200 millones de pesos en bengalas que habrían faltado del polvorín de San Rafael y que, según la firma, se usaron y nunca se pagaron. “Pretenden que nosotros paguemos bengalas que ellos no pagaron”, dijo, y aclaró que no avanzarán en ese tema hasta que se expida la Justicia.

También trazó un paralelismo con la disputa por el gasoducto, cuando San Rafael le reclamó a Alvear 1.300 millones de pesos por una obra que, según Molero, era nacional y estaba financiada íntegramente por la Nación. Recordó que esa discusión terminó con la Justicia y los organismos de control dándole la razón a General Alvear, y que hoy los vecinos se están conectando al gas.

El intendente contó que en los últimos días le escribió varias veces por WhatsApp a Félix para reunirse “a solas” y buscar una salida. “No me respondió ni uno de los mensajes”, afirmó. “Evidentemente no hay lucha en el sur de Mendoza porque Félix no quiere”.

Sin embargo, aclaró que no responsabiliza al pueblo sanrafaelino: “San Rafael es un pueblo amigo, hermano, y sufre lo mismo que nosotros. Cuando los pueblos tienen mala dirigencia, los pueblos sufren”.

Disculpas al sector productivo y lo que viene

Molero pidió disculpas a los productores del departamento. “Estoy ligado a la producción agropecuaria toda mi vida, desde niño, y sé lo que significa producir, apostar, creer y vivir con la esperanza”, expresó, y admitió que lo que hoy sienten los productores es “defraudación”.

De cara al futuro, adelantó que se abre “otra etapa” de negociación con la Provincia para no perder la herramienta. Explicó que ya enviaron notas al Ministerio de Producción pidiendo la cesión de las aeronaves para campañas futuras. Según dijo, la Provincia había aceptado que este año los aviones llegaran en comodato sin costo para los municipios mientras avanzaba el trámite legislativo para la donación definitiva.