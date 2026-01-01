UGACOOP presentó una nueva edición de In/Out Pasarela

Alvear

9 de Noviembre - Con una propuesta que combinó diseño, creatividad y expresión artística, IDESA UGACOOP realizó una nueva edición de In/Out Pasarela, el desfile anual de la carrera de Diseño de Indumentaria. Bajo el nombre “ONIRIA”, la decimocuarta edición reunió cerca de 50 pasadas con prendas diseñadas y confeccionadas por las estudiantes de primero, segundo y tercer año.

El rector de la institución, Carlos Raimondi, destacó el trabajo que se desarrolla durante todo el ciclo lectivo y señaló: “este evento resume prácticamente todo el año de cursado en esta institución. Estamos muy orgullosos del trabajo que realizan las chicas”. Además, explicó que la preparación se integra a los distintos espacios curriculares, desde el diseño hasta la confección de las prendas.

La temática de este año estuvo inspirada en el universo de los sueños, el despertar, el descanso y las pesadillas. Vanina Ochoa, alumna e integrante de la organización, explicó que la intención fue representar ese mundo a través de las diferentes ideas e inspiraciones de cada estudiante.

“ONIRIA es el sueño, el despertar, el dormir, las pesadillas, aquel mundo que conocemos y que nos atrae. Eso es ONIRIA. Quisimos plasmarlo tanto desde primero hasta tercero, cada una con sus inspiraciones y sus ideas”, expresó.

La organización demandó meses de trabajo y contó con la colaboración de distintos sectores. Sobre esto, Ochoa expresó: “gracias a la colaboración de las empresas locales, de la Municipalidad de General Alvear y de todo el personal docente y no docente de IDESA UGACOOP, que nos ha estado acompañando, para que hoy esto culmine de la mejor manera para todos nosotros”.

IN/OUT Pasarela se ha convertido en una muestra esperada dentro de la agenda educativa y cultural de General Alvear. Cada edición permite conocer el trabajo que realizan las estudiantes de UGACOOP, compartir sus producciones con la comunidad y mostrar las posibilidades de formación y desarrollo profesional que ofrece la carrera de Diseño de Indumentaria.