Se realizó la 2° Cabalgata solidaria: "Uniendo Parajes"

Alvear

9 de Noviembre - Durante sábado y domingo se llevó a cabo la segunda edición de la Cabalgata Solidaria “Uniendo Parajes”, una iniciativa de la Federación Gaucha que reunió a jinetes de distintos puntos de General Alvear para llevar donaciones a la escuela albergue de Cochicó.

La propuesta comenzó en Carmensa y contó con la participación de jinetes de Real del Padre, Bowen y otros sectores del departamento. La delegada municipal de Carmensa, Norma Costa, destacó la convocatoria y el compromiso de quienes se sumaron a la actividad.

“Tenemos gente de Real del Padre, de Carmensa, de Alvear y de Bowen. Se han unido de todos lados y ha estado muy buena la convocatoria”, expresó.

Walter Lucero, integrante de la organización, explicó que la actividad comenzó a prepararse aproximadamente un mes antes, con el trabajo de la comisión de la Federación Gaucha y la colaboración de comercios, vecinos e instituciones. Las donaciones reunidas incluyeron alimentos, ropa, calzado y útiles escolares destinados a los chicos de la escuela.

“Cuando hemos dicho que es para la escuela, hemos tenido una muy buena aceptación. Venimos cargados de mercadería y un montón de cosas que la gente nos ha donado”, destacó Lucero.

El recorrido contempló una parada para almorzar en el ingreso a Punta del Agua y una noche de descanso en la estancia Los Cuatro Vientos, antes de continuar el domingo hacia Cochicó, donde se realizó la entrega de las donaciones.

La iniciativa tuvo su primera edición el año pasado, cuando el destino fue Canalejas. En esta oportunidad, la comunidad educativa de Cochicó esperaba la llegada de los jinetes y había preparado trabajos prácticos para recibirlos.

La actividad contó con la colaboración de la Municipalidad de General Alvear y de la Policía, sumando el esfuerzo de distintas personas e instituciones para concretar esta propuesta que combina las tradiciones gauchas con una acción solidaria destinada a las comunidades de los parajes.