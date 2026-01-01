Molero confirmó que no habrá lucha antigranizo en el Sur y responsabilizó a Omar Félix: “Es una decisión unilateral y mezquina”

Alvear

6 de Noviembre - El intendente de General Alvear anunció en conferencia de prensa que se cayó la campaña 2026-2027 en el Oasis Sur, tras la respuesta oficial del jefe comunal de San Rafael a la propuesta de financiamiento. Acusó a los hermanos Félix de manejarse “a lo patrón de estancia” y entregó documentación a la prensa para respaldar su versión.

Con un tono de “tristeza, impotencia y muchísima preocupación”, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, anunció este viernes que no habrá lucha antigranizo en el Oasis Sur de Mendoza durante esta temporada. Dijo que la decisión llega después de la comunicación oficial que envió el jueves por la tarde el intendente de San Rafael, Omar Félix, que, según Molero, “dio fin a las posibilidades de continuar con la lucha antigranizo”.

“No va a haber lucha antigranizo por una decisión unilateral y totalmente mezquina del intendente de San Rafael”, sentenció el jefe comunal alvearense.

Tres años de gestiones

Molero repasó el camino recorrido desde que el Gobierno provincial decidió destinar los fondos de la lucha antigranizo a un fondo compensador, un seguro agrícola que paga directamente a los productores afectados por inclemencias climáticas. “Los que entendemos el Oasis Sur como una sola cosa hemos trabajado incansablemente durante estos últimos años para lograr la continuidad”, afirmó.

Según su relato, el primer año la Provincia aportó las aeronaves, la radarización, el polvorín y además recursos económicos. El segundo año volvió a ceder aviones, radar, polvorín y un remanente de bengalas, mientras los dos municipios sostuvieron el sistema con modelos distintos: San Rafael con un cobro a los vecinos en la boleta de la luz y General Alvear con fondos propios del municipio.

Para esta tercera campaña, el intendente detalló una serie de negociaciones que, según dijo, fueron cumpliendo cada exigencia de San Rafael:

* Se logró que los aviones que la Provincia había puesto a la venta no se licitaran y se ofrecieran a los municipios.

* Cuando San Rafael dijo que no estaba en condiciones de comprarlos, se consiguió que dos aeronaves fueran cedidas gratis.

* Cuando San Rafael planteó que dos eran insuficientes, se gestionó una tercera, también sin costo.

La pelea por los números

El punto de quiebre fue el financiamiento. Molero recordó que San Rafael anunció en conferencia de prensa que contaba con 1.500 millones de pesos “y solo 1.500 millones”, mientras que la cuota parte de General Alvear rondaba los 700 millones. Con los presupuestos de pilotos, aeronaves y sistema operativo, faltaban unos 900 millones.

El intendente aseguró que Alvear ofreció hacer “un esfuerzo aún mayor” para cubrir esa diferencia, pero que San Rafael mantuvo su postura de no aportar “un peso más” de lo comprometido. Entonces volvieron a negociar con la Provincia, que —tras el almuerzo de las fuerzas vivas en San Rafael— aceptó aportar esos 900 millones, con un esquema que se descontaría de lo que reciban los productores afectados por granizo a través del seguro agrícola.

Con ese dinero confirmado se armó un nuevo convenio que, según Molero, “no tenía fisuras”: San Rafael ponía los 1.500 millones que ya había comprometido, General Alvear unos 600 millones y la Provincia los 900 millones faltantes.

La respuesta de San Rafael, según el intendente, fue que no aceptaba los aviones en donación y que la Provincia debía pagar el 50% del costo operativo del sistema, unos 1.700 millones de pesos. El otro 50% se repartiría 70% para San Rafael y 30% para Alvear, y San Rafael constituiría su fondo recién cuando General Alvear cancelara una supuesta deuda de la campaña anterior.

