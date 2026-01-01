La literatura alvearense tuvo una nueva presentación en Casa Salonia

Alvear

6 de Noviembre - Casa Salonia fue el espacio elegido para la presentación de dos obras de escritores locales: "Alvear, un oasis contado por la abuela Ramona", de Silvia Montes de Oca, y "Donde vive la magia", de Juan Manuel Pérez. El encuentro se realizó el jueves por la noche y reunió a lectores, familiares y personas vinculadas a la cultura.

Ambos libros fueron seleccionados en el Concurso Literario de Literatura Alvearense, impulsado por la Dirección de Cultura, y formaron parte de las publicaciones editadas con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear.

La obra de Silvia Montes de Oca está inspirada en una historia familiar transmitida de generación en generación. A partir de los recuerdos de su abuela Ramona, recupera los orígenes del departamento, sus primeros habitantes, el trabajo, la inmigración y el valor del agua en la construcción de General Alvear.

Por otra parte, "Donde vive la magia", de Juan Manuel Pérez, propone un recorrido por la imaginación infantil a través de las experiencias de Julián, su hijo, en una finca. Allí, objetos cotidianos se transforman en elementos para jugar, descubrir y vivir aventuras junto a sus amigos.

La presentación permitió compartir dos propuestas de literatura infantil que, desde distintas miradas, recuperan la memoria familiar, la identidad alvearense y el valor de la imaginación.