Alvear se unió por el Octubre Rosa: campaña comunitaria por un nuevo mamógrafo*

Alvear

19 de Octubre - En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, autoridades, instituciones sanitarias, estudiantes y vecinos se concentraron en el Paseo del Artesano. Se descubrió el primer “Tótem Rosa” informativo y ALCEC convocó a colaborar con la adquisición de equipamiento de última tecnología para el Hospital Enfermeros Argentinos.

En una jornada cargada de compromiso y participación comunitaria, General Alvear conmemoró el 19 de octubre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Las inmediaciones del Informador Turístico, en el Paseo del Artesano, fueron el escenario del tradicional armado del gran lazo humano, una postal que reunió a vecinos, profesionales de la salud y alumnos del Colegio San Martín.

La actividad formó parte del cronograma departamental que articula esfuerzos entre la Municipalidad de General Alvear, el Hospital Enfermeros Argentinos, el Área Departamental de Salud, OSEP, ALCEC, la agrupación Quimio con Cabello: Cascos Fríos y la Dirección de Familia junto a la Coordinación de Mujer y Género.

Durante el acto, la directora de Familia, Gabriela Arzelán, remarcó el valor del trabajo conjunto y la detección temprana: “Estamos muy contentos de la convocatoria; cada año se suma más gente. Trabajamos todo el mes con distintas instituciones porque sabemos que, cuando esta patología es diagnosticada a tiempo, tiene un porcentaje altísimo de curarse. Prevenir salva vidas”.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la campaña impulsada por ALCEC para reemplazar el equipo de diagnóstico del hospital local. Su presidenta, Analia Tumas, destacó la urgencia de la iniciativa: “El mamógrafo del Hospital Enfermeros Argentinos ya tiene más de 20 años y las mujeres de Alvear necesitamos un equipo de mayor tecnología. Cualquier nódulo detectado a tiempo nos da más de un 80% de probabilidades de curación”.

Asimismo, Tumas invitó a la comunidad a colaborar con la cuenta especial de Banco Supervielle a través del alias alcec.alvear.

Durante la jornada se descubrió el primer “Tótem Rosa”, una estructura con código QR instalada en la vía pública