Dolor por el fallecimiento del Ingeniero Hugo Molina

Alvear

17 de Octubre - Uno de los más importantes referentes del Radicalismo alvearense falleció este sábado tras luchar con una dura enfermedad.

La triste noticia se conoció durante las primeras horas de la mañana de este sábado y generó gran pesar en la comunidad toda. A los 70 años de edad, falleció el ingeniero Hugo Molina, de paso reciente por el Gabinete Municipal y dilatada trayectoria como militante del Radicalismo.

Hace algunos años, fue conductor del exitoso ciclo radial de entrevistas políticas "En Debate", en FM Pehuenche, 98.9 Mhz, donde dejó un entrañable recuerdo.

Desde Pehuenche, abrazamos a su familia en este dificil momento.