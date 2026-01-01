Refuerzan los controles sanitarios en el departamento

Alvear

16 de Octubre - La Dirección de Inspección General de la Municipalidad de General Alvear y la Policía Rural mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar procedimientos de control, fortalecer la prevención y promover buenas prácticas en la comercialización de alimentos, especialmente de productos cárnicos.

El encuentro permitió avanzar en la unificación de criterios para los operativos que ambos organismos realizan en comercios del departamento, con especial atención a las condiciones de conservación, las fechas de vencimiento y el cumplimiento de las normas sanitarias.

Hernán Climent, director de Inspección General, destacó que el objetivo es priorizar la prevención y el asesoramiento a los comerciantes. “Buscamos permanentemente hacer docencia en el comercio y en todo aquel que esté ejerciendo algún tipo de actividad comercial, más cuando se trata de alimentos o productos cárnicos”, explicó.

En este sentido, recordó que el Municipio ofrece capacitaciones y asistencia a través de las áreas de Bromatología, Seguridad e Higiene y Veterinaria, incluidos los cursos de manipulación de alimentos y de productos cárnicos, destinados a carnicerías y establecimientos elaboradores.

Por su parte, el oficial principal José Godoy, encargado de la Subdelegación de Policía Rural de General Alvear, remarcó la importancia del trabajo conjunto y de informar sobre las condiciones que deben cumplir los productos destinados al consumo. “La idea es trabajar en forma mancomunada y hacer docencia también con los comerciantes”, señaló.

Godoy advirtió que entre las irregularidades detectadas se encuentran la venta de carne en condiciones inadecuadas y de productos vencidos. Estas situaciones pueden representar un riesgo para la salud, por lo que, cuando corresponde, se procede al decomiso de la mercadería.

La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre los organismos de control y el sector comercial, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y el cuidado de la salud pública.