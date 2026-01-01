Refuerzan los controles sanitarios en el departamento

Saturday, 17 De October De 2026
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El encuentro permitió avanzar en la unificación de criterios para los operativos que ambos organismos realizan en comercios del departamento, con especial atención a las condiciones de conservación, las fechas de vencimiento y el cumplimiento de las normas sanitarias.
Hernán Climent, director de Inspección General, destacó que el objetivo es priorizar la prevención y el asesoramiento a los comerciantes. “Buscamos permanentemente hacer docencia en el comercio y en todo aquel que esté ejerciendo algún tipo de actividad comercial, más cuando se trata de alimentos o productos cárnicos”, explicó.
En este sentido, recordó que el Municipio ofrece capacitaciones y asistencia a través de las áreas de Bromatología, Seguridad e Higiene y Veterinaria, incluidos los cursos de manipulación de alimentos y de productos cárnicos, destinados a carnicerías y establecimientos elaboradores.
Por su parte, el oficial principal José Godoy, encargado de la Subdelegación de Policía Rural de General Alvear, remarcó la importancia del trabajo conjunto y de informar sobre las condiciones que deben cumplir los productos destinados al consumo. “La idea es trabajar en forma mancomunada y hacer docencia también con los comerciantes”, señaló.
Godoy advirtió que entre las irregularidades detectadas se encuentran la venta de carne en condiciones inadecuadas y de productos vencidos. Estas situaciones pueden representar un riesgo para la salud, por lo que, cuando corresponde, se procede al decomiso de la mercadería.
La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre los organismos de control y el sector comercial, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y el cuidado de la salud pública.