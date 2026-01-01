Robaron una bomba de agua y herramientas en una finca de Jaime Prats

Alvear

18 de Octubre - Un hombre de 59 años denunció el robo de una bomba de agua y dos rastrillos en una finca ubicada sobre calle Los Sifones, en el distrito de Jaime Prats.

El hecho fue denunciado el sábado a las 21.17. Según la reseña policial, la víctima tenía a su cuidado la propiedad, situada frente a su vivienda, y al concurrir a verificar las instalaciones constató que autores ignorados habían sustraído una bomba de agua a pistón N.º 1, de color gris y con motor verde, además de dos rastrillos con cabo de madera.

Tras advertir el faltante, el hombre radicó la denuncia correspondiente.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se ordenó la realización de las actuaciones de rigor.

La causa quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 26.ª de Villa Atuel.