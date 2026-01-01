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Friday, 16 De October De 2026

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FM Pehuenche
Alvear

Dolor por la muerte de "Chiquito" Castillo

15 de Octubre - Este jueves por la mañana se confirmó el fallecimiento de Roberto “Chiquito” Castillo, reconocido dirigente radical de la región, quien atravesaba un delicado estado de salud tras sufrir un ACV hemorrágico.

Castillo tuvo una importante participación en la vida comunitaria, especialmente desde Acción Social y el Área de Discapacidad, donde trabajó acompañando y brindando ayuda a quienes más lo necesitaban.
En los últimos días, familiares, amigos y allegados habían pedido cadenas de oración por su recuperación, con la esperanza de una evolución favorable que finalmente no pudo concretarse.

Desde FM Pehuenche 98.9, acompañamos en este difícil momento a su esposa, su hija, familiares, amigos y seres queridos.
Nuestras condolencias y un abrazo a toda la familia. Que descanse en paz, Roberto “Chiquito” Castillo.

por A. R