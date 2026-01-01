Dolor por la muerte de "Chiquito" Castillo

Friday, 16 De October De 2026
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Castillo tuvo una importante participación en la vida comunitaria, especialmente desde Acción Social y el Área de Discapacidad, donde trabajó acompañando y brindando ayuda a quienes más lo necesitaban.
En los últimos días, familiares, amigos y allegados habían pedido cadenas de oración por su recuperación, con la esperanza de una evolución favorable que finalmente no pudo concretarse.
Desde FM Pehuenche 98.9, acompañamos en este difícil momento a su esposa, su hija, familiares, amigos y seres queridos.
Nuestras condolencias y un abrazo a toda la familia. Que descanse en paz, Roberto “Chiquito” Castillo.