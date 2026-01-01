Robaron en una vivienda del Bº SMATA

Saturday, 17 De October De 2026
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Un llamado al 911 alertó este miércoles pasadas las 21:00 horas, sobre un robo en una vivienda. La víctima, de 33 años de edad, manifestó que se había retirado de su vivienda, en Calle Mitre al 1200, y cuando regresó constató que personas desconocidas habían ingresado tras escalar una medianera y acceder por una ventana de una habitación que no contaba con medidas de seguridad.
Del interior sustrajeron una computadora portátil HP gris con su cargador, un cargador de teléfono y varios productos de higiene personal.
La ayudante fiscal dispuso realizar las medidas de rigor.