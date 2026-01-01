"Luján Corre", Lorena vuela

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6 de Septiembre - La atleta alvearense fue la más veloz en la 5º edición de la reconocida prueba atlética y se colgó la medalla de Oro.

Con epicentro en el Parque Ferri, el trazado combinó velocidad, giros técnicos y paisajes representativos. Los corredores avanzaron por calles tradicionales como Besares, Liniers, Viamonte y Guardia Vieja, además de las avenidas San Martín y Roque Sáenz Peña. El recorrido pasó frente a bodegas históricas, arboledas y la Plaza Departamental, desafiando a los participantes con pendientes variables: 126 metros de desnivel positivo acumulado para los 21K y 60 metros para los 10K.

En la rama femenina, la alvearense Lorena Cuello dominó sin fisuras y se quedó a tan solo un segundo del récord del circuito (1:23:09), que también le pertenece a ella.

En segundo lugar finalizó Angelina Reyes, de Trenque Lauquen, con un tiempo de 1:24:16, mientas que completó el Podio, Luisa Páez, de Los Linces, San Luis, con un tiempo de 1:27:27)

Consultada por los medios, al finalizar la carrera, Cuello aseguró: "Corrí casi de punta a punta adelante. Un segundo me faltaba para el récord, tendría que haber acelerado un poquito más en los últimos metros. Para el año que viene quiero preparar bien la Maratón de Buenos Aires, pero en lo inmediato voy a correr diversas carreras en Mendoza, incluida la Nocturna Bowen de mi Alvear.