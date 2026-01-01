AJEDREZ: Camilo Lieby, nuevo Maestro Nacional de Ajedrez de la Federación Argentina

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2 de Septiembre - El joven alvearense logró el título tras su participación en la Semifinal Superior Argentina

Entre el 22 y el 29 de agosto se disputó en la Ciudad de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires, la Semifinal Argentina Superior, organizada por la Federación Argentina de Ajedrez, y el actual Sub Campeón departamental y múltiple Campeón Mendocino de categorías Juveniles, Camilo Lieby Villegas, logró obtener el título de Maestro Nacional.

Camilo, de 19 años, logró los 5,5 puntos en el certamen que exige la FADA para obtener el título, uno de sus objetivos trazados durante el año.

De esta manera, Lieby, jugador de la Agrupación Alvearense y La Escuela Municipal, y que representa también al Club "Torre Blanca" se convierte en el Maestro Nacional más joven de la Provincia de Mendoza y en el segundo MN de nuestro departamento, ya que Juan Ignacio Ruíz, lo ostenta desde el año pasado.

La semifinal fue ganada por el Maestro FIDE (MF) Ian Ocampos, seguido por los MF Lucas Cumple y Luca Petti. Lieby igualó en puntos la 18º ubicación, aunque por sistema de desempate finalizó 29º, entre 112 jugadores, logrando además, ser distinguido como el mejor Jugador Sub 2000 del torneo.