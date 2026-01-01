Recuperaron una moto robada y aprehendieron a un sospechoso

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3 de Septiembre - La Policía de Investigaciones (PDI) de General Alvear recuperó una motocicleta que había sido robada de una vivienda del barrio Los Ranqueles y aprehendió al presunto autor del hecho.

La investigación se inició luego de una denuncia realizada el 1 de septiembre por la sustracción de una Zanella Patagonica 250 cc, de color negro, que se encontraba guardada en el garaje de una vivienda.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron individualizar a un sospechoso y establecer el domicilio donde podría encontrarse el rodado.

Con autorización judicial, personal de la PDI realizó un procedimiento en un inmueble de calle Agustín Álvarez, donde encontró la motocicleta denunciada como robada y aprehendió al sospechoso.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 14° y quedó a disposición de la Justicia.

La causa es investigada por la Oficina Fiscal de Comisaría 14, bajo las directivas del ayudante fiscal de turno.