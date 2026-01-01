FÚTBOL: Partidazo en la ida y la primera Final es “Verde”

Monday, 7 De September De 2026
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Por la primera final del reducido del torneo “Richard Pérez”, el “Rojinegro” cayó de local frente al “Verde”, en un partidazo.
Alfio Lorenzo abrió la cuenta para Ferro y Pablo Mazurok lo igualó cuando finalizaba la primera etapa.
Blas Trejo y David Icuza pusieron en ventaja al “Verde”, y Damián Páez desontó para Colón. Cuando el juego culminaba, Juan Cruz Montiel, puso el 4-2 definitivo.
La revancha será el próximo fin de semana en el distrito de Alvear Oeste, y con empatar, Ferro será Campeón y enfrentará a Pacífico en la gran final.
Foto: Archivo