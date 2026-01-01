FÚTBOL: Partidazo en la ida y la primera Final es “Verde”

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6 de Septiembre - Ferro venció a Colón, de visitante, y llega con ventaja a la revancha en Alvear Oeste.

Por la primera final del reducido del torneo “Richard Pérez”, el “Rojinegro” cayó de local frente al “Verde”, en un partidazo.

Alfio Lorenzo abrió la cuenta para Ferro y Pablo Mazurok lo igualó cuando finalizaba la primera etapa.

Blas Trejo y David Icuza pusieron en ventaja al “Verde”, y Damián Páez desontó para Colón. Cuando el juego culminaba, Juan Cruz Montiel, puso el 4-2 definitivo.

La revancha será el próximo fin de semana en el distrito de Alvear Oeste, y con empatar, Ferro será Campeón y enfrentará a Pacífico en la gran final.

Foto: Archivo