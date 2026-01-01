Las Categorías Tradicionales realizaron pruebas libres en "Víctor García"

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5 de Septiembre - El Autódromo Víctor García volvió a tener actividad con las Categorías Tradicionales, cuyos pilotos y equipos aprovecharon las pruebas libres para trabajar en la puesta a punto de sus vehículos y sumar kilómetros de cara a los próximos compromisos deportivos.

Los ensayos permitieron evaluar el funcionamiento de los autos, realizar ajustes técnicos y encontrar nuevas referencias sobre la pista. La posibilidad de contar con un espacio de pruebas fue especialmente valorada por los pilotos, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana afrontarán en Junín una nueva fecha de las Categorías Tradicionales.

Entre los aspectos destacados por los protagonistas también estuvo el estado del circuito, que recibió elogios por encontrarse en condiciones óptimas e inmejorables para la práctica del automovilismo.

La realización de estas pruebas vuelve a poner en valor la infraestructura del Autódromo Víctor García y su aporte al desarrollo del deporte motor, mientras General Alvear continúa trabajando con la expectativa de recibir nuevamente una fecha de las Categorías Tradicionales.