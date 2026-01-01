AJEDREZ: Se jugó el II Torneo de la Liga Departamental Juvenil y Lieby, Cornejo y Kapluk se quedaron con el Podio

Deportes

6 de Septiembre - “Juanse” Lieby, Pablo Cornejo y Ángel Kapluk se adjudicaron el 1º, 2º y 3º puesto del segundo certamen de la Liga Alvearense de Ajedrez.

Este sábado se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, el segundo de los torneos que componen el año de la Liga Juvenil, organizada en conjunto por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, con el apoyo de las Direcciones de Deportes y de Educación de la Municipalidad de General Alvear.

El torneo fue ganado de manera invicta por el múltiple Campeón Provincial juvenil, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero, que también ganó el primero de los torneos.

En segundo lugar culminó uno de los fuertes jugadores jóvenes del sur mendocino, Pablo Cornejo, del Colegio San Martín.

Igualando en la segunda ubicación, pero con inferior sistema de desempate, finalizó Ángel Kapluk, de la Escuela Barraquero, que tras algunos meses de ausencia, ha regresado a las batallas, mostrando gran nivel, que quedó en el tercer escalón.

Principales Posiciones – II Torneo de la Liga Juvenil:

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 5 Pts

2º Pablo Cornejo (Colegio San Martín) 4 Pts

3º Ángel Kapluk (Esc. J. Barraquero) 4 Pts

4º Juan Ignacio Martínez Iriarte (Esc. Agricultura) 4 Pts

5º Jaime Sánchez (Esc. Enore De Monte) 4 Pts

6º Ignacio Martínez (Esc. J. Barraquero) 3 Pts

7º Alejandro Agüero (Esc. Enore De Monte) 3 Pts

8º Santiago Agüero (Esc. Jorge Barraquero) 3 Pts

Además de premiar a los integrantes del Podio, la organización distinguió a los primeros de cada Categoría:

Sub 14:

1º Ignacio Martínez (Esc. J. Barraquero)

2º Santiago Agüero (Esc. J. Barraquero)

3º Santino Lucero (Esc. Agricultura)

Sub 16:

1º Jaime Sánchez (Esc. Enore De Monte)

2º Joaquín Quiroga (Esc. Agricultura)

3º Joaquín Romero (Esc. Agricultura)

Sub 18:

1º Juan Ignacio Martínez Iriarte (Esc. Agricultura)

2º Mateo Gil (Esc. Agricultura)

3º Lucas Ortega Tobio (Esc. Agricultura)

Sub 20:

1º Alejandro Agüero (Esc. Enore De Monte)

2º Leandro Quintana (Esc. Agricultura)

3º Gabriel Díaz (Esc. Agricultura)