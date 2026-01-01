Los distritos celebraron el Día del Niño

Alvear

31 de Agosto - Este domingo se llevaron adelante los festejos por el Día del Niño en los distritos de General Alvear. Los más pequeños de Alvear Oeste, Bowen y Carmensa, disfrutaron de juegos, espectáculos, sorteos y propuestas recreativas pensadas para compartir en familia.

Este domingo se llevaron adelante los festejos por el Día del Niño en los distritos de General Alvear. Los más pequeños de Alvear Oeste, Bowen y Carmensa, disfrutaron de juegos, espectáculos, sorteos y propuestas recreativas pensadas para compartir en familia.

En Alvear Oeste, el Parque Pueblo Luna recibió a una importante cantidad de familias que se acercaron para disfrutar de una tarde de encuentro superando las expectativas, en una tarea articulada entre distintas áreas. Entre los sorteos realizados se entregaron bicicletas y diversos premios para los niños presentes.

En Bowen, el Polideportivo del distrito recibió a más de 800 niños junto a sus familias. La programación incluyó espectáculos de títeres, juegos, chocolate y sorteos, en una tarde marcada por la amplia participación de vecinos que compartieron las actividades al aire libre aprovechando las buenas condiciones climáticas.

Mientras tanto, en Carmensa, los festejos contaron con propuestas recreativas, maquillaje artístico, toro mecánico, espectáculos circenses, sorteos y regalos. La celebración volvió a generar gran expectativa entre los niños del distrito, que aguardaban esta fecha para disfrutar de una jornada especialmente pensada para ellos.

La sonrisa de los niños, la participación de las familias y los espacios colmados de vecinos marcaron la celebración del Día del Niño en los distritos, en una jornada que dejó momentos de alegría, encuentro y diversión para toda la comunidad.