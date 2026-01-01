Murió el joven alvearense que se encontraba grave en La Pampa

Alvear

28 de Agosto - Benjamín Quiroga, murió este viernes por la mañana tras permanecer en terapia intensiva desde el jueves por la mañana tras accidentarse en Santa Rosa.

Benjamín Quiroga falleció en el Hospital "René Favaloro" a raíz de las graves heridas sufridas tras colisionar con un automóvil en la intersección con la calle Gardel.

El grave siniestro vial ocurrido durante la mañana del jueves en la intersección de la avenida Agustín Spinetto y la calle Carlos Gardel, en la Ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, tuvo el peor final. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Benjamín Quiroga, el joven motociclista de 19 años que permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Complejidad Creciente "René Favaloro".

Quiroga, oriundo de General Alvear y radicado desde hacía un tiempo en la capital pampeana, había ingresado en "código rojo" tras sufrir politraumatismos graves de cráneo y múltiples fracturas. Pese al esfuerzo del equipo médico, el estado crítico y el cuadro irreversible derivaron en su deceso.

El choque se desencadenó cuando un Ford Ka sedán -conducido por una mujer a la que acompañaban otras dos personas- intentó cruzar la traza desde la calle Gardel y fue embestido en el lateral trasero izquierdo por la motocicleta KTM de 390 cc que conducía la víctima por Spinetto, en sentido sur a norte.

La brutalidad de la colisión provocó que el casco del joven saliera despedido y terminara a unos 50 metros del lugar del impacto.

Tras confirmarse el fallecimiento, la causa iniciada por la División Accidentología de la Unidad Regional I y la fiscalía de turno modificó su carátula legal para profundizar los peritajes definitivos que determinen las responsabilidades mecánicas y viales del hecho.

Con esta tragedia, suman 34 las cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en rutas y calles de la provincia de La Pampa en lo que va del año..