Bowen suma dos nuevos puntos limpios para fortalecer el reciclaje*

Alvear

28 de Agosto - Bowen contará con dos nuevos puntos limpios que permitirán reforzar la separación de residuos reciclables y mejorar su traslado hacia la planta de clasificación. La iniciativa forma parte del fortalecimiento de la recolección diferenciada que se lleva adelante en el distrito junto a la Asesoría de Gestión Ambiental.

El delegado de Bowen, Luis Gergeluk, destacó la incorporación de nuevos vehículos para optimizar el servicio y señaló que “teníamos una deuda con lo que es recolección diferenciada y clasificación”, por lo que la instalación de estos puntos permitirá “seguir reforzando las tareas de reciclado” en el distrito.

Por su parte, el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que los puntos limpios estarán ubicados en la Delegación de Bowen, sobre calle Pedro Pascual Segura, y en calle Artaza, entre la Escuela Enore de Monte y el Polideportivo. En ambos espacios los vecinos podrán depositar vidrio, cartón, plástico y aluminio.

“Tenemos un camión nuevo que se destina al 100% para la recolección de los residuos reciclables en doble turno”, indicó Rabanal. Además, informó que todos los miércoles se realizará la recolección de los materiales depositados en los puntos limpios y de los residuos reciclables generados por comercios locales, con el objetivo de que lleguen de manera diferenciada a la planta de residuos.

La puesta en funcionamiento de estos puntos limpios busca facilitar la participación de los vecinos en la separación de residuos y fortalecer el sistema de reciclaje que se desarrolla en el departamento, promoviendo una gestión más eficiente y sustentable.