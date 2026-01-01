Tres detenidos tras una riña que terminó con un joven herido de un disparo

Alvear

28 de Agosto - Un joven de 27 años resultó herido de arma de fuego durante una riña ocurrida este jueves en el barrio Costa del Atuel, en General Alvear. Por el hecho, la Policía detuvo a dos hombres y un adolescente de 15 años.

El episodio se registró alrededor de las 13:30 en la zona de calle San Miguel Arcángel e Ibarra. Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido y minutos después la víctima ingresó al Hospital Local con una lesión en el cuello y un proyectil alojado.

Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba estable y fuera de peligro.

Las primeras averiguaciones indican que se habría producido una discusión entre la víctima y los tres involucrados, tras lo cual el joven recibió un disparo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14°, Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Científica, quienes lograron aprehender a dos hombres de 26 y 62 años y a un menor de 15.

Además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de General Alvear.