Tres detenidos tras una riña que terminó con un joven herido de un disparo

Friday, 28 De August De 2026
|►
|Escuchar:
|
El episodio se registró alrededor de las 13:30 en la zona de calle San Miguel Arcángel e Ibarra. Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido y minutos después la víctima ingresó al Hospital Local con una lesión en el cuello y un proyectil alojado.
Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba estable y fuera de peligro.
Las primeras averiguaciones indican que se habría producido una discusión entre la víctima y los tres involucrados, tras lo cual el joven recibió un disparo.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14°, Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Científica, quienes lograron aprehender a dos hombres de 26 y 62 años y a un menor de 15.
Además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a las pericias correspondientes.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de General Alvear.