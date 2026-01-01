Asaltaron a una pareja de 80 años en su vivienda de Calle Uspallata

Friday, 28 De August De 2026
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El hecho ocurrió cerca de las 20:30, cuando el propietario, de 80 años, se encontraba en el interior de su casa junto a su esposa. Según relató a la Policía, escuchó el timbre y observó desde una ventana un automóvil detenido frente al domicilio.
Al salir, fue sorprendido por tres sujetos, quienes le realizaron algunas preguntas, lo amenazaron y luego ingresaron por la fuerza a la vivienda. Una vez dentro, los delincuentes encerraron a la pareja en el baño.
Los asaltantes revisaron el domicilio y se llevaron joyas y dinero en efectivo antes de escapar del lugar.
Tras lograr salir de la vivienda, la víctima pidió auxilio a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.
La investigación quedó en manos de la autoridad judicial competente, que ordenó las medidas correspondientes para intentar identificar a los responsables y esclarecer el robo.