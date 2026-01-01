Asaltaron a una pareja de 80 años en su vivienda de Calle Uspallata

Alvear

28 de Agosto - Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto durante la noche del jueves en una vivienda ubicada sobre calle Uspallata al 1200.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30, cuando el propietario, de 80 años, se encontraba en el interior de su casa junto a su esposa. Según relató a la Policía, escuchó el timbre y observó desde una ventana un automóvil detenido frente al domicilio.

Al salir, fue sorprendido por tres sujetos, quienes le realizaron algunas preguntas, lo amenazaron y luego ingresaron por la fuerza a la vivienda. Una vez dentro, los delincuentes encerraron a la pareja en el baño.

Los asaltantes revisaron el domicilio y se llevaron joyas y dinero en efectivo antes de escapar del lugar.

Tras lograr salir de la vivienda, la víctima pidió auxilio a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

La investigación quedó en manos de la autoridad judicial competente, que ordenó las medidas correspondientes para intentar identificar a los responsables y esclarecer el robo.