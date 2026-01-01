Volcó con su auto y dio positivo el test de alcoholemia

Alvear

31 de Agosto - Un joven de 18 años y su acompañante resultaron lesionados durante la madrugada tras el vuelco de un Chevrolet Corsa en la intersección de Avenida Alvear Este y Echeverría..

El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 de este lunes. Según informó la Policía, el conductor circulaba por Ruta 188 de oeste a este y, al superar la intersección con Echeverría, mordió la banquina, perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra el boulevard, para luego volcar.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital "Enfermeros Argentinos", donde recibieron atención por traumatismos múltiples. Posteriormente, fueron dados de alta.

El dosaje de alcoholemia practicado al conductor arrojó 0,76 gramos de alcohol por litro de sangre. Personal policial labró el acta vial correspondiente y dio intervención a la Oficina Fiscal.