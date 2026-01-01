Un joven alvearense está muy grave al chocar con su moto en La Pampa

Alvear

28 de Agosto - Benjamín Quiroga, de 19 años de edad, se encuentra en estado muy delicado tras colisionar con su moto este jueves en Santa Rosa, La Pampa.. Presenta traumatismo troncoencefálico y fracturas.

Benjamín Quiroga, oriundo de nuestro departamento, reside temporalmente en la vecina provincia, y el accidente ocurrido este jueves, lo dejó en coma farmacológico, politraumatismos graves de cráneo y fracturas en los dos brazos.

El siniestro ocurrió este jueves pasadas las 10:00 de la mañana en la intersección de avenida Spinetto y calle Carlos Gardel. El joven circulaba en una moto KTM de 390 cc cuando impactó contra el lateral trasero de un Ford Ka que intentaba cruzar la avenida.

La violencia del impacto provocó que el casco del conductor salga despedido a 50 metros del lugar del choque. En el automóvil viajaban tres personas que recibieron asistencia médica en el lugar, sin necesidad de traslado.

Quiroga ingresó en código rojo a la terapia intensiva del Hospital "René Favaloro". El parte médico confirmó que permanece en coma farmacológico, con asistencia respiratoria mecánica, politraumatismos graves de cráneo y fracturas en los brazos.

Fuente: Pablo Vigne