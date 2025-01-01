 Presentaron en Mendoza, la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

27 de Agosto - La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino fue presentada este miércoles en la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. El acto contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente Alejandro Molero, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y autoridades provinciales y municipales vinculadas al turismo y la cultura.

La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino fue presentada este miércoles en la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. El acto contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente Alejandro Molero, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y autoridades provinciales y municipales vinculadas al turismo y la cultura.

Organizada por la Municipalidad de General Alvear y 300 Producciones, con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, la celebración se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre y reunirá a destacados artistas nacionales, bandas de Cuyo y agrupaciones locales. La propuesta combinará música en vivo, gastronomía y producción cervecera, y se consolida como uno de los eventos más convocantes del sur mendocino.

Durante la presentación se puso en valor el crecimiento alcanzado por la fiesta y su aporte a la actividad regional. La llegada de visitantes genera oportunidades para los sectores gastronómico, hotelero, comercial y de servicios, además de fortalecer la presencia de General Alvear dentro de la agenda cultural y turística provincial.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y también pueden adquirirse en el Cine Teatro Antonio Lafalla, las delegaciones municipales, el Informador Turístico y Vinilo Group de San Rafael. El evento contará además con propuestas recreativas para niños, ofreciendo una jornada pensada para disfrutar en familia.