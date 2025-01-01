Con 2,31 g/l de alcohol, un conductor fue detenido en pleno centro 

Alvear

27 de Agosto - Un hombre de 50 años fue detectado conduciendo en estado de ebriedad durante la madrugada de este jueves en pleno centro de General Alvear.

El procedimiento se realizó alrededor de las 5:30 horas, en la intersección de avenida Alvear Oeste y Bernardo de Irigoyen, cuando personal de Policía Vial detuvo la marcha de una Dodge Journey.

Durante el control, los efectivos constataron que el conductor no contaba con licencia de conducir. Al realizarle el dosaje de alcohol mediante aire expirado, el resultado fue de 2,31 g/l, una cifra muy superior al límite permitido.

Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 9099, Código Contravencional de Mendoza.