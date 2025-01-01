Accidente vial en Villa Atuel: un joven resultó herido

Alvear

27 de Agosto - Un joven resultó herido durante la madrugada de este jueves tras un accidente vial ocurrido en una zona rural del paraje La Izuelina, en Villa Atuel.

El siniestro fue reportado cerca de las 4:50 horas y tuvo como protagonista a un Chevrolet Cruze en el que viajaban una mujer de 47 años, su hijo de 22 y otro joven de la misma edad.

Según informó la conductora a la Policía, circulaba de norte a sur por calle Pública cuando perdió el dominio del vehículo, por causas que se investigan, y terminó impactando contra el cierre perimetral de una vivienda. No habría intervenido otro vehículo.

La conductora y su hijo resultaron ilesos. En tanto, el otro acompañante fue trasladado a un centro de salud y posteriormente derivado al Hospital Enfermeros Argentinos, donde recibió asistencia por una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismos.

Personal de Policía Vial realizó el dosaje de alcohol a la conductora, que arrojó resultado negativo: 0,00 g/l.

La Oficina Fiscal intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes.