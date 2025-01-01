Accidente vial en Villa Atuel: un joven resultó herido

Thursday, 27 De August De 2026
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El siniestro fue reportado cerca de las 4:50 horas y tuvo como protagonista a un Chevrolet Cruze en el que viajaban una mujer de 47 años, su hijo de 22 y otro joven de la misma edad.
Según informó la conductora a la Policía, circulaba de norte a sur por calle Pública cuando perdió el dominio del vehículo, por causas que se investigan, y terminó impactando contra el cierre perimetral de una vivienda. No habría intervenido otro vehículo.
La conductora y su hijo resultaron ilesos. En tanto, el otro acompañante fue trasladado a un centro de salud y posteriormente derivado al Hospital Enfermeros Argentinos, donde recibió asistencia por una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismos.
Personal de Policía Vial realizó el dosaje de alcohol a la conductora, que arrojó resultado negativo: 0,00 g/l.
La Oficina Fiscal intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes.