Molero y un importante anuncio: Se levantó la suspensión para nuevas conexiones de gas natural en General Alvear y San Rafael

Alvear

9 de Julio - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, informó que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) dispuso el levantamiento de la suspensión que impedía otorgar nuevas factibilidades y conexiones de gas natural en General Alvear y San Rafael.

Según indicó el jefe comunal, la medida fue comunicada mediante la disposición N.º 2026-67197499 y permitirá que vecinos, familias, comercios, emprendimientos e instituciones que ya habían iniciado trámites puedan continuar con las gestiones para acceder al servicio.

Molero señaló que la restricción había afectado proyectos de construcción, inversiones y el acceso al gas natural en ambos departamentos del sur mendocino. Además, sostuvo que el municipio acompañó las gestiones para lograr una solución a la situación.

Con esta decisión, se espera que se reanuden los trámites vinculados a nuevas conexiones de gas, una medida que beneficiará tanto a particulares como a distintos sectores productivos de General Alvear y San Rafael.