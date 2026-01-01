Robaron una motocicleta en Villa Atuel

Saturday, 11 De July De 2026
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Según la información policial, un hombre denunció el robo de su motocicleta Corven 150 cc, la cual había dejado estacionada, sin medidas de seguridad, en el galpón de la vivienda de un amigo. Al momento de retirarse del lugar, advirtió que personas desconocidas se habían llevado el rodado.
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras la Policía lleva adelante las actuaciones correspondientes para dar con los autores del robo y recuperar la motocicleta.