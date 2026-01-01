Agredieron con arma blanca a un adolescente

Saturday, 11 De July De 2026
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Según la información oficial, el joven manifestó que mientras circulaba por las inmediaciones de un comercio ubicado en la intersección de avenida Libertador Sur y Godoy Cruz fue atacado por un conocido, con quien mantenía conflictos de vieja data. Tras lesionarlo con un cuchillo, el agresor escapó del lugar.
El personal médico diagnosticó una herida de arma blanca en la región axilar derecha. Afortunadamente, la lesión no reviste riesgo de vida, aunque el menor permaneció internado en observación.
Por disposición de la Fiscalía, efectivos de Investigaciones llevan adelante las tareas para identificar y detener al presunto autor del ataque.