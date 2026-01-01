El acto por el 9 de Julio se desarrolló en la plaza San Martín de Bowen

Alvear

10 de Julio - Con una amplia participación de vecinos, instituciones y autoridades, General Alvear conmemoró este miércoles el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El acto oficial tuvo lugar en Bowen y estuvo encabezado por el intendente Alejandro Molero, acompañado por funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de fuerzas de seguridad y entidades intermedias del departamento.

La jornada comenzó con un desayuno patrio compartido en la plaza San Martín, continuó con el tradicional Tedeum celebrado en la parroquia San Cayetano y culminó con el acto central realizado en el corazón del principal espacio público del distrito.

La ceremonia estuvo marcada por la reflexión sobre los valores que dieron origen a la Nación y por una convocatoria a fortalecer el compromiso ciudadano como herramienta para afrontar los desafíos del presente.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del secretario de Hacienda de la Municipalidad, Jorge De Nardi, quien centró su mensaje en el concepto de responsabilidad como complemento indispensable de la libertad conquistada por los congresales de Tucumán en 1816.

Durante su discurso, sostuvo que la independencia significó asumir la decisión de construir un destino propio y destacó que aquella determinación sigue teniendo plena vigencia. “Un pueblo libre es, ante todo, un pueblo responsable de todos sus actos”, expresó, al remarcar que la libertad implica asumir las consecuencias de las decisiones individuales y colectivas.

En ese marco, señaló que quienes tienen responsabilidades de gobierno deben administrar los recursos públicos con transparencia, honestidad y visión de futuro, mientras que la construcción de una comunidad sólida también requiere del compromiso cotidiano de cada vecino, de las instituciones y de los distintos sectores que integran la sociedad.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las instituciones, respetar las leyes y promover el diálogo como base para alcanzar acuerdos que permitan impulsar el desarrollo económico y social.