Investigan un importante robo en una finca de Colonia López

Saturday, 11 De July De 2026
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De acuerdo con la información oficial, autores ignorados ingresaron a la finca y sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos motores eléctricos, bombas de agua, una prensa hidráulica y 18 puertas de hierro utilizadas en piletas.
El propietario descubrió el hecho al regresar al predio luego de varios días de ausencia y constató el faltante de los elementos.
La causa quedó a disposición de la Justicia, que ordenó las medidas investigativas correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.