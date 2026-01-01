Investigan un importante robo en una finca de Colonia López

Alvear

11 de Julio - La Policía investiga un robo ocurrido en una propiedad rural de Colonia López, denunciado este viernes alrededor de las 19.35 y con intervención de la Comisaría 14ª de General Alvear.

De acuerdo con la información oficial, autores ignorados ingresaron a la finca y sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos motores eléctricos, bombas de agua, una prensa hidráulica y 18 puertas de hierro utilizadas en piletas.

El propietario descubrió el hecho al regresar al predio luego de varios días de ausencia y constató el faltante de los elementos.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que ordenó las medidas investigativas correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.