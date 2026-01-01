La DGE suspendió las clases para este miércoles por la tarde

Alvear

1 de Julio - Debido al frío extremo en Mendoza, la DGE dio un comunicado sobre el dictado de clases este miércoles en el turno tarde

Luego de la suspensión de clases en varios departamentos y localidades de Mendoza por el frío extremo, este miércoles por la mañana, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó sobre el dictado de clases en el turno tarde.

Este miércoles por la mañana, la DGE tomó la decisión de la suspensión de clases en varios puntos de la provincia, debido a la presencia de nieve, lluvias, viento y temperaturas bajo cero.

General Alvear, San Rafael, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y las localidades de Potrerillos y Uspallata, no tuvieron actividades escolares, mientras que en el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.