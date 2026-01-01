Anunciaron actividades para toda la familia durante las Vacaciones de invierno

Alvear

1 de Julio - Con propuestas deportivas, culturales, educativas y recreativas para todas las edades, la Municipalidad de General Alvear presentó el cronograma de actividades que se desarrollará durante el receso invernal en todo el departamento.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, destacó el trabajo conjunto realizado entre las distintas áreas municipales para acercar alternativas a las familias alvearenses. “Se ha venido trabajando con las distintas direcciones de la municipalidad para tener un invierno distinto, para tener propuestas y cosas que hacer durante estas dos semanas de receso”, expresó. Además, remarcó que las actividades están pensadas “para todas las edades” y con el objetivo de generar espacios de recreación y encuentro.

Desde Deportes, el director Alberto Gómez señaló que una de las principales iniciativas será el desarrollo de las colonias de invierno destinadas a niños y adultos mayores en la pileta climatizada del Club Banco Nación. “Los chicos de Bowen y Carmensa van a tener la posibilidad de participar de estas colonias, por lo que estamos coordinando el traslado para que puedan vivir esta experiencia”, indicó.

Por su parte, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, explicó que “la idea es que todos los niños puedan disfrutar de las actividades, tanto quienes viven en la ciudad como en los distritos”. Entre las propuestas se destacan obras de teatro, narración de cuentos, talleres de arte, funciones de cinemóvil donde se proyectará la miniserie “Alvear Historias que Laten” y la tradicional barrileteada familiar del 12 de julio en el Aeroclub.

La Asesoría de Juventud también sumará actividades con la segunda edición del Torneo de Invierno. Al respecto, Milagros Nieto destacó que la iniciativa busca generar espacios de encuentro para los jóvenes. “No solo es una propuesta deportiva, sino también un lugar de contención y de encuentro con amigos y pares durante las vacaciones”, sostuvo.

En tanto, la Dirección de Educación desarrollará una serie de talleres gratuitos del 13 al 17 de julio. La propuesta incluye actividades lúdicas y creativas, “son actividades novedosas que los niños y jóvenes van a poder disfrutar mucho”, señaló el director José Morán.

Con propuestas que llegarán a cada rincón del departamento, General Alvear apuesta a que estas vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir en familia, aprender, jugar y encontrarse. Durante dos semanas, se podrán disfrutar de actividades gratuitas pensadas para fortalecer los vínculos, promover la participación y seguir construyendo una comunidad activa e integrada.