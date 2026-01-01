AJEDREZ: “Juanse” Lieby, Campeón del “Pensando en Otoño Alvearense”

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21 de Junio - El joven jugador se coronó Campeón invicto del torneo pensado, disputado en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”.

Este fin de semana se disputó la última ronda del torneo “Pensando en Otoño”, que se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”.

El múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, se coronó campeón con cuatro victorias y un empate, ante el Sub Campeón.

En segundo lugar culminó Martín Alfano, con cuatro unidades, quedando por encima del tercero, por sistema de desempate.

Al tercer lugar del Podio lo ocupó Benjamín Ayala, de buen torneo.

Principales Posiciones – Torneo “Pensando en Otoño” (entre 22 jugadores):

1º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts

2º Martín Alfano 4 Pts

3º Benjamín Ayala 4 Pts

4º Cristian Orozco 3,5 Pts

5º Román Alfano 3,5 Pts

6º Carla Paglione 3 Pts

7º Juan Ignacio Martínez Iriarte 3 Pts

8º Ignacio González 3 Pts

9º Elías Mattus 2,5 Pts

10º Nicolás Blanco 2,5 Pts