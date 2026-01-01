AJEDREZ: “Juanse” Lieby, Campeón del “Pensando en Otoño Alvearense”

Monday, 22 De June De 2026
|►
|Escuchar:
|
Este fin de semana se disputó la última ronda del torneo “Pensando en Otoño”, que se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”.
El múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, se coronó campeón con cuatro victorias y un empate, ante el Sub Campeón.
En segundo lugar culminó Martín Alfano, con cuatro unidades, quedando por encima del tercero, por sistema de desempate.
Al tercer lugar del Podio lo ocupó Benjamín Ayala, de buen torneo.
Principales Posiciones – Torneo “Pensando en Otoño” (entre 22 jugadores):
1º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts
2º Martín Alfano 4 Pts
3º Benjamín Ayala 4 Pts
4º Cristian Orozco 3,5 Pts
5º Román Alfano 3,5 Pts
6º Carla Paglione 3 Pts
7º Juan Ignacio Martínez Iriarte 3 Pts
8º Ignacio González 3 Pts
9º Elías Mattus 2,5 Pts
10º Nicolás Blanco 2,5 Pts