Alvear incorpora nuevas canchas de pádel en el Polideportivo

Deportes

16 de Junio - La Municipalidad de General Alvear avanza con el proceso licitatorio para la construcción de dos canchas de pádel en el predio del Polideportivo. El pasado viernes se realizó la apertura de sobres, instancia en la que se presentaron dos ofertas, y actualmente el expediente se encuentra en etapa de evaluación para su posterior adjudicación.

La Municipalidad de General Alvear avanza con el proceso licitatorio para la construcción de dos canchas de pádel en el predio del Polideportivo. El pasado viernes se realizó la apertura de sobres, instancia en la que se presentaron dos ofertas, y actualmente el expediente se encuentra en etapa de evaluación para su posterior adjudicación.

La iniciativa se enmarca en una política de fortalecimiento de la infraestructura deportiva del departamento, con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de distintas disciplinas y ampliar las oportunidades de acceso a todos los alvearenses.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, señaló que la propuesta responde a una demanda concreta de la comunidad vinculada al desarrollo del pádel. “Estamos muy contentos de poder hacer este aporte desde el municipio a la comunidad, en relación a todo lo que significa hoy el pádel. Es una actividad que ha crecido mucho y vemos que las instalaciones existentes no alcanzan a cubrir la demanda”, expresó.

En esa línea, el funcionario remarcó la decisión de la gestión municipal de acompañar el crecimiento de la actividad deportiva con obras que amplíen la oferta pública y generen nuevas alternativas de uso en el Polideportivo.

Por su parte, el director de Deportes, Alberto Gómez, detalló las características técnicas de las futuras instalaciones, que contarán con condiciones aptas para competencia. “Las dos canchas serán semi panorámicas y tendrán piso sintético de primera calidad. Además, se proyectaron plataformas con dimensiones que cumplen las exigencias necesarias para la realización de torneos nacionales e internacionales”, afirmó.

En cuanto a su funcionamiento, se prevé un esquema de uso mixto, con concesión y una regulación que garantice valores accesibles, compatibilidad con la actividad privada y un rol social. Asimismo, serán utilizadas por la escuela municipal de pádel, integrando el espacio a la formación deportiva.

La incorporación de estas canchas se suma a las acciones que el municipio viene desarrollando para consolidar y ampliar la infraestructura deportiva, generando espacios que promuevan la práctica, la capacitación y la realización de competencias en el departamento.