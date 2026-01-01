FÚTBOL: “Aplanadora verde”

Monday, 22 De June De 2026
|►
|Escuchar:
|
Partido por Partido:
Ferro CO 7-0 CA Villa Atuel
El “Verde” goleó a la “Topadora” y sigue en lo más alto, sin atenuantes.
3 goles de David Icuza, 2 de Lautaro Araya, y tantos de Kevin Farías y Alan Romero, le dieron cifra definitiva al encuentro.
Sc Argentino 0-1 SC Pacífico
El “Lobo” ganó el clásico ante la “Academia”, gracias al tanto de Enzo López, cuando promediaba la segunda parte y sigue de cerca a Ferro.
CA Colón 2-0 USyD Bowen
El “Rojinegro” caía en su casa frente al “Naranja” con el tando de Adán Olmedo, sin embargo, lo dio vuelta con goles de Mauro Vilche, de penal, y de Román Grilli.
Boca de La Escandinava 1-3 Real del Padre
Bruno Barrera puso arriba al “Xeneixe”, pero Rodrigo Collado, de penal, Denis Calderón y Gabriel Martínez, le dieron la victoria a los “Azules”, que se quieren prender arriba.
Colonia López 1-0 Andes FC
La “Academia” se sacó la racha de encima y le ganó al “Croto”, gracias al tanto de Federico Pacheco.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 11 Fechas:
1º Ferro CO 30 Pts
2º SC Pacífico 29 Pts
3º Andes FC 20 Pts
4º CA Colón 19 Pts
5º USyD Bowen 13 Pts
6º Real del Padre 13 Pts
7º Boca de La Escandinava 13 Pts
8º CA Villa Atuel 11 Pts
9º SC Argentino 6 Pts
10º Colonia López 4 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche