FÚTBOL: “Aplanadora verde”

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21 de Junio - Ferro pasó por arriba a Villa Atuel y sigue en lo más alto. Se jugó la 11º fecha del torneo “Richard Pérez”. También ganaron Pacífico, Colón, Real del Padre y Colonia López.

Partido por Partido:

Ferro CO 7-0 CA Villa Atuel

El “Verde” goleó a la “Topadora” y sigue en lo más alto, sin atenuantes.

3 goles de David Icuza, 2 de Lautaro Araya, y tantos de Kevin Farías y Alan Romero, le dieron cifra definitiva al encuentro.

Sc Argentino 0-1 SC Pacífico

El “Lobo” ganó el clásico ante la “Academia”, gracias al tanto de Enzo López, cuando promediaba la segunda parte y sigue de cerca a Ferro.

CA Colón 2-0 USyD Bowen

El “Rojinegro” caía en su casa frente al “Naranja” con el tando de Adán Olmedo, sin embargo, lo dio vuelta con goles de Mauro Vilche, de penal, y de Román Grilli.

Boca de La Escandinava 1-3 Real del Padre

Bruno Barrera puso arriba al “Xeneixe”, pero Rodrigo Collado, de penal, Denis Calderón y Gabriel Martínez, le dieron la victoria a los “Azules”, que se quieren prender arriba.

Colonia López 1-0 Andes FC

La “Academia” se sacó la racha de encima y le ganó al “Croto”, gracias al tanto de Federico Pacheco.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 11 Fechas:

1º Ferro CO 30 Pts

2º SC Pacífico 29 Pts

3º Andes FC 20 Pts

4º CA Colón 19 Pts

5º USyD Bowen 13 Pts

6º Real del Padre 13 Pts

7º Boca de La Escandinava 13 Pts

8º CA Villa Atuel 11 Pts

9º SC Argentino 6 Pts

10º Colonia López 4 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche